В Челнах пройдет кинопоказ с подарками и Дедом Морозом для семей бойцов СВО
tatar-inform.ru
24 декабря в Набережных Челнах состоится уникальное праздничное мероприятие - кинопоказ с участием Деда Мороза и специальными подарками для семей военнослужащих. Эту информацию подтвердили представители пресс-службы администрации Центрального района Автограда.
Эдуард Фаттахов, глава Центрального района, выразил уверенность в значимости этого мероприятия и обещал продолжать оказывать поддержку семьям военнослужащих.
Финансирование мероприятия по поддержке семей оказал - Егор Юдин.
Ранее в Набережных Челнах к Новому году украсили автобусы.