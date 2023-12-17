В Челнах пройдет кинопоказ с подарками и Дедом Морозом для семей бойцов СВО

24 декабря в Набережных Челнах состоится уникальное праздничное мероприятие - кинопоказ с участием Деда Мороза и специальными подарками для семей военнослужащих. Эту информацию подтвердили представители пресс-службы администрации Центрального района Автограда.



Эдуард Фаттахов, глава Центрального района, выразил уверенность в значимости этого мероприятия и обещал продолжать оказывать поддержку семьям военнослужащих.

Финансирование мероприятия по поддержке семей оказал - Егор Юдин.

Ранее в Набережных Челнах к Новому году украсили автобусы.