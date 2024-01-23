Новости Татарстана
· Артем Акчурин

Компания бывшего татарстанского депутата будет бороться с беспилотниками

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АО «Сетевая компания» выделяет десятки млн рублей на системы обнаружения, классификации и противодействия гражданским беспилотным воздушным судам. Владельцем компании является экс-депутат Госсовета РТ Ильшат Фардиев.

Известно, что организация нуждается в правах на использование лицензии Kaspersky Antidrone Russian Edition, стоимостью 9,5 млн рублей. Она на постоянной основе сканирует воздушное пространство.

Отметим, что программу необходимо установить до мая 2024 год. Кроме того, в РТ с 2022 года запрещено запускать дроны.

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