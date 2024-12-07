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В Челнах мэрию района заподозрили в подделке фотографии

Пользователи социальных сетей предположили, чт...

uslugi.tatarstan.ru

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В Челнах появились споры вокруг заявки на уборку ул. Шамиля Усманова. В один из дней татарстанка на платформе «Народный контроль» заявила о грязи, которую специальная техника, выезжающая со строительной площадки, разносила по проезжей части. Челнинка потребовала очистить территорию.

Через несколько дней мэрия Комсомольского района отчиталась о выполнении работы и опубликовала фотографию. Пользователи социальных сетей предположили, что картинки были сделаны в фотошопе.

Глава района Ленар Ахметзянов написал у себя в соцсетях, что уборка на самом деле была, а фото прислал застройщик, пишет Baza.

Ранее мы писали о том, что Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов призвал районы экономить на оформлении городов и районов. Об этом он рассказал на совещании.

Кроме того, глава Татарстана поручил уделять особое внимание безопасности.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеть тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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