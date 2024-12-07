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Рустам Минниханов призвал районы экономить на оформлении городов и районов

Кроме того, глава Татарстана поручил уделять ос...

Екатерина Елисеева

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Раис РТ Минниханов приказал лучше контролировать безопасность региона в праздничные дни. Об этом он рассказал на совещании.

Глава рассказал, что в настоящее время мэрии городов и районов украшают свои подконтрольные территории, и сейчас, как никогда, нужно избегать лишних трат. При этом Минниханов попросил объявить конкурс на лучшее новогоднее дерево и оформление главной улицы.

Кроме того, глава Татарстана поручил уделять особое внимание безопасности. На новогодних праздниках в регионе будут проходить самые разные мероприятия. Все это будет охраняться.

Ранее мы писали о том, что 2 детей из Казани получат подарки от Бастрыкина на Новый год. Об этом рассказали в телеграм-канале ведомства.

Бастрыкин отметил, что девиз СК «Чужих детей не бывает», по этой причине желания деток будут исполнены.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеть тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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