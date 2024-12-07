Рустам Минниханов призвал районы экономить на оформлении городов и районов

Раис РТ Минниханов приказал лучше контролировать безопасность региона в праздничные дни. Об этом он рассказал на совещании.

Глава рассказал, что в настоящее время мэрии городов и районов украшают свои подконтрольные территории, и сейчас, как никогда, нужно избегать лишних трат. При этом Минниханов попросил объявить конкурс на лучшее новогоднее дерево и оформление главной улицы.

Кроме того, глава Татарстана поручил уделять особое внимание безопасности. На новогодних праздниках в регионе будут проходить самые разные мероприятия. Все это будет охраняться.

Ранее мы писали о том, что 2 детей из Казани получат подарки от Бастрыкина на Новый год. Об этом рассказали в телеграм-канале ведомства.

Бастрыкин отметил, что девиз СК «Чужих детей не бывает», по этой причине желания деток будут исполнены.