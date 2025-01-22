Остеопата, у которого в медцентре Казани умер мальчик, допросили и отпустили

Остеопата, после сеанса у которого в медицинском центре Казани умер годовалый мальчик, допросили, но пока отпустили. Как сообщает SHOT, судебно-медицинская экспертиза выясняет, имелись ли у ребёнка переломы. Родители утверждают, что специалист продолжала массаж даже после того, как малыш потерял сознание.

37-летний Рафик приехал с семьёй из Самары, так как у их сына были проблемы со здоровьем. Долгое время они искали специалиста, способного помочь. В прошлом году узнали об остеопате Ляйле Байрамовой из Казани, которая активно продвигала свои методы. Женщина заявляла, что её подход направлен на "возрождение души и тела" и что её команда помогает лишь тем, кто искренне верит в исцеление. Родители приобрели курс процедур.

Сеанс начался около 14:00 и длился несколько часов с перерывами. По словам Рафика, остеопат выполняла разные манипуляции, включая сильное растяжение головы к ногам. В какой-то момент ребёнок начал задыхаться, потерял сознание и посинел. Его удалось привести в чувство, но специалист продолжила процедуры. Затем малыш снова потерял сознание. Попытки реанимации оказались безуспешными, и он скончался до приезда скорой помощи, которую вызвали около 19:00.

В настоящее время клиника, работавшая с 2005 года, закрыта. Родители, которые восемь лет ждали рождения долгожданного ребёнка, переживают тяжёлую утрату. Возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности из-за ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей.