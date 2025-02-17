В Челнах 47-летнюю женщину сбили на пешеходном переходе
Катя Царева
В Набережных Челнах на улице Машиностроительной камера видеонаблюдения зафиксировала момент ДТП, в котором водитель автомобиля Suzuki сбила пешехода. Запись происшествия появилась в социальных сетях.
По данным городской Госавтоинспекции, 54-летняя женщина за рулем не уступила дорогу пешеходу на светофоре. В результате пострадала 47-летняя женщина, которая переходила дорогу.
С травмами пострадавшую доставили в БСМП. Сейчас сотрудники ГИБДД выясняют все обстоятельства аварии, пишет «Татар-информ».
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