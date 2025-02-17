В Казани пойман 18-летний студент-каратист из Краснодара за насилие над 7 детьми

В Казани был задержан 18-летний студент и спортсмен из Краснодара, которому предъявлены обвинения в насилии против семи подростков.

Информация о его преступлениях появилась в ноябре минувшего года, когда его арестовали за противоправные действия над 13-летним мальчиком. С начала 2022 года ему предъявлено обвинение по делу семи жертв в возрасте от 10 до 16 лет, все они мальчики. Все происходило в ходе каратэ-турниров. Одно из таких событий было зафиксировано на международном турнире по киокусинкай в столице РТ в конце 2024 года, когда родители 15-летнего парня обратились к правоохранителям.

Студент активно занимается единоборствами и имеет призовые места на различных соревнованиях. После ареста он отказался давать какие-либо показания и признавать свою вину, ссылаясь на 51-ю статью Конституции Российской Федерации, пишет KazanFirst.