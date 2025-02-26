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В Челнах 25 февраля умер 104-летний ветеран Великой Отечественной войны

Он не дожил два месяца до 80-летия Победы, кото...

pixabay.com

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25 февраля на 104-м году жизни скончался Иван Николаевич Канидиев — один из старейших ветеранов Великой Отечественной войны.

Он не дожил два месяца до 80-летия Победы, которую всегда считал главным праздником. Иван Николаевич запомнился окружающим жизнерадостностью, чувством юмора и прекрасной памятью. Он гордился своей большой семьей — девятью внуками и восемью правнуками.

Ветеран считал, что секрет долгой жизни — в добром отношении к людям и труде.

Прощание состоится 27 февраля, похоронят его в селе Старые Ерыклы Тукаевского района. Родным и близким выражаем искренние соболезнования, пишет издание «Челнинские известия».

Ранее мы писали о том, что священник Казанской епархии Ростислав Икрамов подорвался на мине в зоне СВО.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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