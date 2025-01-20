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В Челнах 21 января простятся с владелицей компании NINEL

Нинель Кривоногова была основателем крупной сет...

pixabay.com

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Основательница и владелица сети магазинов NINEL Нинель Кривоногова из Набережных Челнов скончалась. Эту информацию Chelny-biz.ru подтвердил её сын, подчеркнув, что смерть наступила внезапно, хотя у неё не было хронических заболеваний.

Прощание с Нинель Давыдовной состоится завтра, в 10:00, в церкви села Ильбухтино Тукаевского района. Похоронят её на городском кладбище.

Нинель Кривоногова была основателем крупной сети магазинов верхней одежды из кожи и меха, ставшей одной из лидеров в Поволжье, на Урале и в Подмосковье. Первый магазин NINEL она открыла в Набережных Челнах 25 лет назад. Сегодня сеть насчитывает магазины в 29 городах России.

Ранее мы писали о том, что в Казани из-за обрушения грунта погиб 23-летний рабочий.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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