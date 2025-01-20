В Челнах 21 января простятся с владелицей компании NINEL

Основательница и владелица сети магазинов NINEL Нинель Кривоногова из Набережных Челнов скончалась. Эту информацию Chelny-biz.ru подтвердил её сын, подчеркнув, что смерть наступила внезапно, хотя у неё не было хронических заболеваний.

Прощание с Нинель Давыдовной состоится завтра, в 10:00, в церкви села Ильбухтино Тукаевского района. Похоронят её на городском кладбище.

Нинель Кривоногова была основателем крупной сети магазинов верхней одежды из кожи и меха, ставшей одной из лидеров в Поволжье, на Урале и в Подмосковье. Первый магазин NINEL она открыла в Набережных Челнах 25 лет назад. Сегодня сеть насчитывает магазины в 29 городах России.

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