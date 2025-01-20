В Казани из-за обрушения грунта погиб 23-летний рабочий

В 21:47 в полицию поступило сообщение о несчастном случае на улице Коломенской в Казани.

По предварительным данным, во время ремонта системы водоснабжения произошло обрушение грунта, под которым оказались двое сотрудников компании ООО «РГ Стройгрупп». В результате трагедии 23-летний молодой человек погиб на месте, а 40-летнего рабочего доставили в больницу с травмами.

Прокуратура Московского района Казани начала проверку инцидента. Специалисты намерены выяснить причины происшествия и проверить соблюдение требований законодательства, включая нормы охраны труда. При выявлении нарушений будут приняты соответствующие меры.

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