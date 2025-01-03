В Бугульме снег сошел с крыши на мужчину с ребенком в руках
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В Бугульме произошёл опасный инцидент: на местного жителя с ребёнком с крыши дома на ул. Гафиатуллина, 41 сошёл снег. О происшествии сообщили в местном Telegram-канале.
На видеозаписи можно увидеть, как татарстанец выходит из подъезда с малышом, когда на него обрушивается снежная масса. К счастью, мужчина и ребёнок не пострадали.
После произошедшего горожане призвали организовать прокурорскую проверку и принять меры для своевременной очистки крыши от снега.
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