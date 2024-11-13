В Болгаре собираются ввести турналог
Екатерина Елисеева
По документу, в следующем году налог будет - 1%. До 2029-го ставка каждый год станет расти на 1%. Порядок исчисления турналога в Болгаре будет определяться по статье 418.7 НК России.
В октябре глава государственного комитета Республики Татарстан по туризму Сергей Иванов сообщал, что ввести этот налог в планах пока лишь в Казани, так как такм больше всего туристов.
Специалист также добавил, что число туристического налога составляет небольшую часть от проживания людей в местах временного размещения, а именно, в гостиницах и хостелах.
Ранее мы писали о том, что в региональной столице Республики Татарстан на возведение части линии метро выделят еще денежные средства. Об этом сказано на сайте государственных закупок.
Все необходимые работы по контракту в планах окончить до 1 декабря следующего года.
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