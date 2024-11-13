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· 16+ · Екатерина Елисеева

В Болгаре собираются ввести турналог

Число туристического налога составляет небольшу...

Екатерина Елисеева

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По документу, в следующем году налог будет - 1%. До 2029-го ставка каждый год станет расти на 1%. Порядок исчисления турналога в Болгаре будет определяться по статье 418.7 НК России.

В октябре глава государственного комитета Республики Татарстан по туризму Сергей Иванов сообщал, что ввести этот налог в планах пока лишь в Казани, так как такм больше всего туристов.

Специалист также добавил, что число туристического налога составляет небольшую часть от проживания людей в местах временного размещения, а именно, в гостиницах и хостелах.

Ранее мы писали о том, что в региональной столице Республики Татарстан на возведение части линии метро выделят еще денежные средства. Об этом сказано на сайте государственных закупок.

Все необходимые работы по контракту в планах окончить до 1 декабря следующего года.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеть тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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