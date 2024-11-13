На строительство метро в Казани планируют вложить более 985 млн рублей

В региональной столице Республики Татарстан на возведение части линии метро выделят еще денежные средства. Об этом сказано на сайте государственных закупок.

Говорится о строительстве 1-го отрезка 2-й линии метро, который станет идти от станции «Фучика» до «Сахарова». На работу в планах вложить больше 985 млн рублей. Известно, что пройдет ремонт между станцией «100-летие ТАССР» и 10-м мкр-м. Кроме того, ожидается возведение железобетонного объекта для вестибюля и платформы станции «Сахарова».

Тендер появился на сайте госзакупок.

Все необходимые работы по контракту в планах окончить до 1 декабря следующего года.

Ранее мы писали о том, что Казань и Зеленодольск власти планируют связать трамвайными линиями.

Такую инициатива уже была внесена в мастер-план. Длина 1-й трамвайной линии - 21,6 км.