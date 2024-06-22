В Азнакаевском районе подросток ушёл из лагеря и утонул
Госкомитет РТ по биоресурсам
Трагедия произошла возле села Урсаево на реке Ик.
По данным прокуратуры, 14-летний мальчик самовольно покинул территорию детского лагеря. Ребёнок решил искупаться в реке и утонул, его тело сегодня обнаружили спасатели. По факту трагедии организована прокурорская проверка.
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