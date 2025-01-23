В Азнакаевском районе 11-летний мальчик умер после тренировки по хоккею

В Азнакаевском районе сообщили о смерти 11-летнего мальчика, которая произошла после хоккейной тренировки. Информацию inkazan.ru подтвердили в пресс-службе районной администрации.

Трагедия случилась 22 января в поселке Актюбинское. В администрации выразили соболезнования семье и сообщили, что у ребенка была медицинская справка, подтверждающая отсутствие ограничений для занятий спортом.

По данным, распространившимся в региональных Telegram-каналах, перед смертью мальчик пожаловался бабушке на боль в груди. Родственники вызвали скорую помощь, но прибывшие медики лишь констатировали смерть ребенка.

Сюрприз: казанец нашел у себя дома мертвого бомжа с проломленной головой.

Сообщается, что погибший нигде не работал и вел бродячий образ жизни.