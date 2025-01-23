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Сюрприз: казанец нашел у себя дома мертвого бомжа с проломленной головой

Сообщается, что погибший нигде не работал и вел...

Екатерина Елисеева

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В Казани в частном доме обнаружили тело 60-летнего мужчины с раной на голове. Как сообщил KazanFirst со ссылкой на собственные источники, хозяин дома нашел погибшего рано утром.

За сутки до этого, по предварительным данным, мужчина, не имеющий постоянного места жительства, находился в гостях у хозяина дома. Во время визита он упал и ударился головой о шкаф. На место происшествия вызывали скорую помощь, однако пострадавший отказался от госпитализации. На следующий день его нашли мертвым.

Точные причины смерти предстоит выяснить. Сообщается, что погибший нигде не работал и вел бродячий образ жизни.

Ранее мы писали о том, что в Казани в автомобиле найдено тело 22-летнего парня.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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