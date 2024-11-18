Алабай напал на шпица и ребенка в Казани

Алабай набросился на несовершеннолетнего и его шпица в региональной столице Татарстана. Ролик появилось в соцсети.

Все случилось на выходных на ул. Баруди. Белый пес выскочил из частного сектора и накинулся на шпица, гулявшего с маленьким хозяином.

Малыш пытался сам спасти своего питомца, однако не вышло. Тогда на помощь прибыли 2 парня, которые отпугнули собаку.

Казанцы думают, что алабай стал безнадзорным, когда его владельцы покинули дом. Теперь брошенное животное ходит по району и пугает местных жителей. Видеозапись появилась в телеграм-канале "Казань на максималках",

Ранее мы писали о том, что в Республике Татарстан 3-месячная малышка умерла около бабушки.

Известно, что семья не была на учете. Тело отправили на экспертизу. До этого малышку на время у бабушки оставила 17-летняя мама, которая пошла в гости к подружке.