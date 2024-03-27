Новости Татарстана
· Артем Акчурин

В апреле татарстанцев ждет дополнительный выходной

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В Татарстане 10 апреля будет выходным днем, так как жители республики отмечают Ураза-байрам. Соответствующий указ был подписан главой РТ Рустамом Миннихановым.

Рабочий день перед праздником, 9 апреля, будет сокращен на 1 час в соответствии с Трудовым кодексом, сообщили в пресс-службе минтруда республики. В 2024 году при пятидневке татарстанцы будут проводить на работе 245 дней, а на отдыхе — 121.

В этом году в Татарстане Ураза-байрам отмечается 10 апреля, а Курбан-байрам — 16 июня. Оба дня являются выходными согласно законодательству республики. Однако, Курбан-байрам приходится на воскресенье, поэтому дополнительного выходного не будет: татарстанские праздничные дни не переносятся.

Напомним, что после таяния снега на улицы Казани выставят 5 тысяч электросамокатов и 290 велосипедов.

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