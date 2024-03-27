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· Артем Акчурин

На улицы Казани выставят 5 тысяч электросамокатов и 290 велосипедов

На улицы Казани выставят 5 тысяч электросамокатов и 290 велосипедов

РБК

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Сезон кикшеринга в Казани официально после полного исчезновения снега на улицах города. В этом году будут доступны около 5 тыс. электросамокатов и 290 велосипедов от различных компаний-операторов. Об этом сообщает «Бизнес Онлайн», со ссылкой на пресс-службу мэрии.

Исполком Казани уже подготовил общую схему распределения пунктов проката самокатов и велосипедов, обеспечив 1 564 парковочных мест. Это на 11 парковочных мест меньше, чем в прошлом году, но все еще требуются некоторые правки для уточнения мест размещения. В текущем году в городе будут работать три ведущих компании-оператора: Whoosh, Urent и «Зеленый город».


В пресс-службе мэрии подчеркнули, что планируется организовать прокат электросамокатов, опираясь на опыт предыдущего года. Исполком совместно с ГИБДД ужесточит требования к эксплуатации самокатов. Соблюдение правил как со стороны пользователей, так и компаний-операторов, обеспечит эффективную и безопасную работу сервиса.

Планируется начать сезон после полного растапливания снега и льда на городских дорогах, когда компании-операторы и их персонал будут полностью готовы к запуску сервиса.

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