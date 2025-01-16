В Альметьевском районе 64-летний мужчина умер в результате ДТП

16 января в Альметьевском районе 64-летний водитель автомобиля Hyundai, предположительно, при попытке обгона выехал на встречную полосу. В результате он сначала задел автомобиль Lada, который двигался в том же направлении, а затем столкнулся с Geely, двигавшимся навстречу.

Водитель Hyundai получил смертельные травмы и скончался на месте.

На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, которые выясняют все обстоятельства аварии. Госавтоинспекция МВД Татарстана напоминает водителям о необходимости строго соблюдать правила дорожного движения, чтобы избежать подобных трагедий.

Ранее мы писали о том, что автоледи выехала на встречку и влетела в 2 легковушки в Казани.

По информации Госавтоинспекции Казани, в результате дорожного происшествия пострадали 2 человека.