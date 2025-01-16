Новости Казани
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Автоледи выехала на встречку и влетела в 2 легковушки в Казани

Авария произошла ночью

Катя Царева

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В Казани на улице Космонавтов 28-летняя женщина за рулём Changan на высокой скорости выехала на встречную полосу и столкнулась с автомобилями Geely и Mercedes.

Авария произошла ночью на участке дороги между улицами Аграрная и Патриса Лумумбы.

По информации Госавтоинспекции Казани, в результате дорожного происшествия пострадали водитель и пассажир автомобиля Changan. Женщина-водитель отказалась от госпитализации, а её пассажира с серьёзной травмой головы доставили в больницу, пишет издание "Татар-информ".

Ранее мы писали о том, что в Набережных Челнах самогонный аппарат рванул прямо в квартире.

После хлопка пострадавшая позвонила дочери, проживающей неподалёку, чтобы рассказать о случившемся.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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