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В Альметьевске родилась первая девочка в 2025 году

Для её мамы это уже вторые роды

pixabay.com

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В 8:35 утра в родильном доме Альметьевска Республики Татарстан на свет появилась первая девочка нового года. Девочка имеет рост 54 см и весит 3470 граммов.

Для её мамы это уже вторые роды, и обе чувствуют себя замечательно.

Ранее мы писали о том, что в Чистополе пройдут выступления фигуристов. Когда?

Декада спорта и здоровья, проводимая ежегодно, ставит своей целью популяризацию активного образа жизни и повышение интереса к физической культуре. Это событие станет прекрасным стартом нового спортивного сезона и подарит жителям города возможность насладиться красотой и элегантностью фигурного катания.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеть тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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