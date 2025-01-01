В Альметьевске родилась первая девочка в 2025 году

В 8:35 утра в родильном доме Альметьевска Республики Татарстан на свет появилась первая девочка нового года. Девочка имеет рост 54 см и весит 3470 граммов.

Для её мамы это уже вторые роды, и обе чувствуют себя замечательно.

Ранее мы писали о том, что в Чистополе пройдут выступления фигуристов. Когда?

Декада спорта и здоровья, проводимая ежегодно, ставит своей целью популяризацию активного образа жизни и повышение интереса к физической культуре. Это событие станет прекрасным стартом нового спортивного сезона и подарит жителям города возможность насладиться красотой и элегантностью фигурного катания.