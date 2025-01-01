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В Чистополе 8 января пройдут выступления фигуристов

Декада спорта и здоровья, проводимая ежегодно, ...

pixabay.com

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8 января в Ледовом дворце Чистополя пройдут показательные выступления фигуристов, посвященные памяти Николая Панина-Коломенкина и Декаде спорта и здоровья. Начало мероприятия запланировано на 9 часов утра.

Эти выступления обещают стать значимым событием для любителей зимних видов спорта и поклонников фигурного катания. Николай Панин-Коломенкин, первый олимпийский чемпион России по фигурному катанию, олицетворяет мастерство и вдохновение для многих атлетов.

Декада спорта и здоровья, проводимая ежегодно, ставит своей целью популяризацию активного образа жизни и повышение интереса к физической культуре. Это событие станет прекрасным стартом нового спортивного сезона и подарит жителям города возможность насладиться красотой и элегантностью фигурного катания.

Ранее мы писали о том, что в Татарстане на реализацию нацпроектов в 2025 году направят 44,2 млрд рублей.

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