В Альметьевске откроют 80 новых укрытий после атаки беспилотников

В Альметьевске к уже существующим 116 подвальным укрытиям планируется добавить ещё 80. Об этом рассказал руководитель городского исполнительного комитета Айнур Исхаков, сообщили в пресс-службе администрации изданию «Ъ Волга-Урал».

Исхаков уточнил, что в городе начали проводить ревизию действующих укрытий, а также добавляют новые в 80 домах, чтобы обеспечить их открытие в случае необходимости.

Напомним, 14 января, в Татарстане объявили о повышенной опасности из-за угрозы атаки беспилотников. В пригороде Казани в результате такой атаки загорелась газовая цистерна. На фоне этих событий в семи школах Альметьевска провели выборочную эвакуацию.

Ранее мы писали о том, что в Татарстане за 2 дня произошло 5 ЧП, связанных с газом. Об этом рассказали в Государственной жилищной инспекции РТ.