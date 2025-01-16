В Татарстане за 2 дня произошло 5 ЧП, связанных с газом

В Татарстане за последние 2 суток произошло пять аварий, связанных с использованием газа. Об этом рассказали в Госжилинспекции РТ.

В Казани, на улице Гагарина, в многоквартирном доме предотвратили возможный взрыв. Один из жильцов, состоящий на учёте в психоневрологическом диспансере, вёл себя неадекватно. Экстренные службы отключили газоснабжение всего дома, которое впоследствии восстановили, за исключением квартиры, где жил мужчина.

На улице Карельская, в частном секторе Кировского района, автомобиль повредил газопровод. В результате один дом остался без газа. Виновник скрылся с места происшествия, и его местонахождение устанавливается.

В Альметьевске произошла авария из-за ошибки владельца квартиры, который перепутал шланги воды и газа при установке водонагревателя. Это привело к попаданию воды в газовую систему дома. На хозяина наложили штраф, а также обязали возместить затраты на ремонт.

В селе Кощаково Пестречинского района пожар вспыхнул на улице Набережная из-за неправильной эксплуатации газового котла. 65-летний мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, получил травмы и был доставлен в больницу.

Ещё одно происшествие произошло в Набережных Челнах на улице Саначина. Во время изготовления самогона взорвался самогонный аппарат, вызвав пожар. Женщина, занимавшаяся этим, получила ожоги и была госпитализирована.