На Горьковском шоссе в ДТП пострадали женщина и 9-летний мальчик

По предварительным данным, "Гранта" двигалась со скоростью около 100 км/ч, когда совершала маневр и врезалась в "Весту". В результате столкновения пострадали два пассажира: у женщины, сидящей на заднем сиденье, есть подозрения на перелом позвоночника, а школьник, находившийся на переднем сиденье, ударился головой о стекло. Водитель "Гранты", 18-летний парень, остался невредим, пишет Mash Iptash.