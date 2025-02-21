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На Горьковском шоссе в ДТП пострадали женщина и 9-летний мальчик

У женщины, сидящей на заднем сиденье, есть подо...

Екатерина Елисеева

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По предварительным данным, "Гранта" двигалась со скоростью около 100 км/ч, когда совершала маневр и врезалась в "Весту". В результате столкновения пострадали два пассажира: у женщины, сидящей на заднем сиденье, есть подозрения на перелом позвоночника, а школьник, находившийся на переднем сиденье, ударился головой о стекло. Водитель "Гранты", 18-летний парень, остался невредим, пишет Mash Iptash.

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