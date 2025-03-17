Цены на такси в Казани взлетели в 2-2,5 раза после сбоя агрегатора
Анастасия Шарова
Сегодня в сервисе «Яндекс» произошел серьезный сбой. В течение 15-20 минут таксисты не могли получать заказы. Когда система была восстановлена, цены на поездки выросли в 2-2,5 раза.
По словам водителя такси, это скорее всего результат накопленного эффекта. 20 минут не было возможности заказать машину, и как только система заработала, спрос резко увеличился, что и привело к росту цен, — объяснил он порталу KazanFirst.
Так, например, для поездки на квартал из центра города придётся заплатить около 410 рублей, а поездка в Азино обойдется в 550 рублей и более.
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