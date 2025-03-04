В 74 года умер главный геолог «Татнефти» Раис Хисамов

В 74 года скончался Раис Хисамов, главный геолог и заместитель гендиректора ОАО «Татнефть». О его кончине сообщили в Академии наук Татарстана.

Хисамов был известным ученым, доктором геолого-минералогических наук и профессором. Его научная деятельность значительно повлияла на развитие геологоразведки и совершенствование технологий нефтедобычи.

Под его руководством реализованы крупные проекты, укрепившие позиции «Татнефти» в отрасли. Он разрабатывал новые методы поиска нефти и газа не только в Татарстане, но и за его пределами, включая Сирию и Ливию.

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