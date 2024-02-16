В 33 казанских поселках установят 1,4 тысячи светильников

В 2024 году в 33 казанских поселках будет установлено 1,4 тыс. новых светильников, что превышает прошлогодний показатель в 1,3 тыс. светильников. Информацию об этом сообщает пресс-служба мэрии, ссылаясь на генерального директора АО «Казэнерго» Рустама Абдулхакова.





Программа восстановления уличного освещения в целом по региону в 2023 году охватила 38 поселков Казани. В результате было установлено более 53 км сетей самонесущим изолированным проводом. Общий объем финансирования программы превысил 43 млн рублей.Также в прошлом году освещение было впервые установлено в 133 казанских дворах, а в 92 дворовых территориях было демонтировано 348 аварийных опор. В рамках республиканской программы «Наш двор», инициированной Рустамом Миннихановым, на 274 дворовых территориях было установлено 2,2 тыс. опор и 3,3 тыс. светильников, создавая комфортные условия для жителей.

Ранее, скончался экс-помощник президента Татарстана Шамиль Бадамшин.