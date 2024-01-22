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В 2023 году в Татарстане зафиксировано 49 отравлений угарным газом

В 2023 году в Татарстане зафиксировано 49 отравлений угарным газом

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В 2023 году в РТ выросло количество отравлений при использовании газа в быту. Всего было зафиксировано 49 таких случаев, это 17% больше, чем в 2022 году. Об этом сообщает глава минстроя РТ Марат Айзатуллин.

Он заявил, что в предыдущем году от этого пострадали 103 человек, включая 53 ребенка. Трое человек погибли. За 2023 год зафиксировано два взрыва газа.

Министр призвал глав муниципалитетов и компанию «Газпром трансгаз Казань» усилить контроль за использованием газового оборудования и вентиляции в домашних условиях.

Ранее, в казанском метро сломались поезда и люди не моли уехать домой.

Напомним, Минниханов высказался о прорыве канализации на улице Амирхана.

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