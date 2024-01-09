В 2023 году в Татарстане открыли 19 новых мечетей

В 2023 году в Татарстане было открыто 19 новых мечетей. Данные приводит ДУМ РТ. Новые мечети представляют собой комплексы, включающие различные учебные и общественные помещения.



Новые мечети были установлены в Дрожжановском, Актанышском, Альметьевском, Пестречинском, Атнинском, Новошешминском, Арском, Ютазинском, Елабужском, Рыбно-Слободском, Азнакаевском, Муслюмовском, Балтасинском районах республики, а также в четырех районах Казани.

С учетом открытия новых мечетей, общее количество функционирующих мечетей в Татарстан составляет 1 582.

Ранее, Татарстан стал лидером по устранению незаконных свалок.