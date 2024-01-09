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· Артем Акчурин

Татарстан стал лидером по устранению незаконных свалок

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В 2023 году Татарстан достиг результатов в борьбе с незаконными свалками на землях сельхозназначения, заняв первое место по ликвидации таких объектов. Согласно информации от Россельхознадзора, за этот период было устранено целых 163 свалки.

Основная часть незаконных свалок была обнаружена благодаря усилиям инспекторов, после чего землепользователям были выданы предупреждения о необходимости ликвидации свалок. В случае игнорирования данной проблемы, виновные лица привлекались к административной ответственности.

Отметим, что по всей стране зафиксировано 1,9 тысячи мест складирования отходов общей площадью более тысячи гектаров, и из них удалось ликвидировать 1,2 тысячи.

Ранее, Казань стала одним из популярных городов для путешествий в январе.

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