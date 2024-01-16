Новости Татарстана
· Артем Акчурин

16 млрд рублей поддержки получили татарстанские бизнесмены в 2023 году

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Реализация национального проекта по поддержке малого и среднего бизнеса позволила татарстанским предпринимателям получить 15,9 млрд рублей.

Подобная поддержка бизнеса, позволила увеличить количество официальных субъектов МСП на 43% относительно 2022 года. На сегодняшний день в реестре ФНС по Татарстану числится 172,3 тысячи малых и средних предприятий.

Отметим, что в Татарстане активно разрабатываются уникальные программы поддержки бизнеса. Например, по поручению главы РТ Рустама Минниханова была разработана первая в стране региональная программа по развитию интернет-торговли. В результате этой программы количество региональных предпринимателей, которые продают в интернете, выросло в 174 раза. Прогнозируется, что к концу 2023 года их число превысит 60 тысяч, что составит 12% от всех зарегистрированных юридических лиц и самозанятых в республике.

Ранее, на реализацию проектов национального значения в Казани было направлено 17,8 млрд рублей. В список главных направлений развития попадет образование, экология, качественные дороги и здравоохранение.

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