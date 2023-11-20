В Казани 18 млрд рублей уйдет на реализацию нацпроектов

На реализацию проектов национального значения в Казани было направлено 17,8 млрд рублей. По республике будет реализовано 13 проектов, Казань принимает участие в 11 из них. Главными направлениями развития будет образование, экология, качественные дороги, здравоохранение.

Мэр Казани Ильсур Метшин подчеркнул, что в 2023 году мы получили большую поддержку финансирования национальных проектов, чем в прошлом. Все это говорит о том, что политика президента страны направлена на социальное развитие государства.

В столице РТ за последние 5 лет в Казани было отремонтировано 110 участков дорог. Был построен Вознесенский тракт, Большое Казанское кольцо, дублер Горьковского шоссе, проведена реконструкция Горьковского шоссе.