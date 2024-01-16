В 2023 году Госжилфонд вручил детям-сиротам Татарстана 762 квартиры

За 2023 год 762 квартиры получили участники программы «Обеспечение жильем детей-сирот и детей, которые остались без попечения родителей». Об этом сообщила пресс-служба Госжилфонда Татарстана.

Новые квартиры детям-сиротам были вручены в соципотечных домах.

Отметим, что предоставленное жилье полностью благоустроено для комфортного проживания в нем. Квартиры оборудованы всем необходимым.

Обеспечение жильем решает одну из важнейших задач нацпроекта «Жилье и городская среда», который был инициирован Президентом страны Владимиром Путиным, стартовавший в 2019 год. Проект позволяет обеспечить граждан России доступным и комфортным жильем. Согласно статистике, в рамках исполнения программы было предоставлено более 4700 квартир.

Напомним, что с 2024 года в РТ дети-сироты и лица, которые остались без попечения родителей, получили право на бесплатное дополнительное образование.

Кроме того, за десять лет в Татарстане на жилье для детей-сирот было выделено 6,7 млрд рублей.