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· Артем Акчурин

Дети-сироты в Татарстане могут получить бесплатное допобразование

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С начала нового года в Татарстане дети-сироты и лица, оставшиеся без попечения родителей, получили право на бесплатное дополнительное образование. Эти изменения были внесены в статью 8 закона о социальной поддержке в республике, и информация об этом опубликована на официальном сайте государственного совета.

По новому правилу, детям-сиротам, лицам, оставшимся без попечения родителей, а также детям-сиротам и лицам, оставшимся без попечения родителей и имеющим ограниченные возможности здоровья, предоставляется возможность однократного прохождения обучения по программам переподготовки рабочих и служащих в очной форме, за счет средств республиканского бюджета. Эту информацию подтвердили в пресс-службе парламента.

Во время обучения обучающимся жителям республики будет предоставляться ежегодное пособие. Эти деньги можно будет использовать на покупку необходимой учебной литературы и канцелярских принадлежностей. Кроме того, каждый месяц студенты также будут получать пособие. Его размер будет определен правительством Татарстана.

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