Управление образования Казани обратило внимание на проблемы 107-ой гимназии

Напомним, что 107-ой гимназии один из учеников был избит. В результате чего мальчик получил сотрясение мозга, синяки и царапины. Руководство школы не приняло своевременных решений.

Сегодня редакции PROKAZAN поступил ответ от министерства образования РТ.

С администрацией гимназии уже провели беседу и выяснили причины драки.