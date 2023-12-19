Управление образования Казани обратило внимание на проблемы 107-ой гимназии
Напомним, что 107-ой гимназии один из учеников был избит. В результате чего мальчик получил сотрясение мозга, синяки и царапины. Руководство школы не приняло своевременных решений.
Сегодня редакции PROKAZAN поступил ответ от министерства образования РТ.
С администрацией гимназии уже провели беседу и выяснили причины драки.
«На одной из перемен ученик 8 класса ударил шестиклассника. Это случилось из-за того, что один обозвал другого. В произошедшем разбирается ПДН. На данный момент восьмикласснику назначен общественный воспитатель, ведет работу школьный психолог», — говорится в сообщении минобр РТ.