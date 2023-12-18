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· Артем Акчурин

«Моего сына избили, администрация бездействует»: что происходит в 107-ой гимназии Казани

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В редакцию PROKAZAN обратились родители пострадавшего школьника.

В начале декабря один из школьников был избит на большой перемене. В результате чего мальчик получил сотрясение мозга, синяки и царапины. Кроме того, школьнику не смогли оказать первую помощь, так как в школе медпункт не работает.

«Сыну помогала учитель, чем могла. Но в нашей школе не работает медицинский кабинет. Меня поражает бездействие администрации. Напавший мальчик спокойно учится, пока мой сын с сотрясением мозга и психологической травмой. Его просто избили на глазах других учеников, и именно нам было предложено организовать обучение на дому», — сообщает мама пострадавшего.

Женщина отмечает, что с момента инцидента прошло две недели, но руководство школы не давало комментариев.

Из-за драки родители сами инициировали собрание, на которое позвали специалистов. Но, по существу, там ничего не сказали.

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