Управляющим Сбербанка в Татарстане назначен Руслан Салимов

Управляющий отделением «Банк Татарстана» волго-вятского банка Рушан Сахбиев и председатель Волго-Вятского банка «Сбербанка» Петр Колтыпин ушли со своих должностей. О соответствующих изменениях сообщила пресс-служба банка.





Петра Колтыпина назначили руководителем Уральского банка, а Рушана Сахбиева — председателем Байкальского банка. На пост главы Волго-Вятского банка вступил, ранее занимавший должность председателя Поволжского банка.Согласно сообщению от «Сбербанка», текущие руководители территориальных банков завершат работу в марте и приступят к исполнению своих новых обязанностей с апреля., президент банка, объяснил, что указанные перестановки связаны с переходом от клиентоцентричного к человекоцентричному подходу ведения бизнеса.

Ранее, российский миллиардер предложил работу победителю менделеевской Олимпиады по химии.