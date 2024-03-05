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Управляющим Сбербанка в Татарстане назначен Руслан Салимов

Управляющим Сбербанка в Татарстане назначен Руслан Салимов

РИА

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Управляющий отделением «Банк Татарстана» волго-вятского банка Рушан Сахбиев и председатель Волго-Вятского банка «Сбербанка» Петр Колтыпин ушли со своих должностей. О соответствующих изменениях сообщила пресс-служба банка.

Петра Колтыпина назначили руководителем Уральского банка, а Рушана Сахбиева — председателем Байкальского банка. На пост главы Волго-Вятского банка вступил Александр Анащенко, ранее занимавший должность председателя Поволжского банка.

Согласно сообщению от «Сбербанка», текущие руководители территориальных банков завершат работу в марте и приступят к исполнению своих новых обязанностей с апреля. Герман Греф, президент банка, объяснил, что указанные перестановки связаны с переходом от клиентоцентричного к человекоцентричному подходу ведения бизнеса.

Ранее, российский миллиардер предложил работу победителю менделеевской Олимпиады по химии.

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