Управляющим Сбербанка в Татарстане назначен Руслан Салимов
РИА
Управляющий отделением «Банк Татарстана» волго-вятского банка Рушан Сахбиев и председатель Волго-Вятского банка «Сбербанка» Петр Колтыпин ушли со своих должностей. О соответствующих изменениях сообщила пресс-служба банка.
Согласно сообщению от «Сбербанка», текущие руководители территориальных банков завершат работу в марте и приступят к исполнению своих новых обязанностей с апреля. Герман Греф, президент банка, объяснил, что указанные перестановки связаны с переходом от клиентоцентричного к человекоцентричному подходу ведения бизнеса.
Ранее, российский миллиардер предложил работу победителю менделеевской Олимпиады по химии.