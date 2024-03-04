Российский миллиардер предложил работу победителю менделеевской Олимпиады по химии

Российский миллиардер Троценко предложил рабочую должность победителю менделеевской олимпиады по химии. 17-летний Вадим Харисов из Башкортостана в этом году стал победителем указанной олимпиады. Он обучается в инженерном лицее-интернате.

По словам Троценко, он с гордостью может сказать своей матери, что ему предложили первое рабочее место. И для работодателей он очень ценен, ведь это самый умный школьник по химии в стране, отметил спикер.

Кроме того, юный химик может стать студентом КФУ, как и полагается всем победителям и призерам олимпиады.

Общий призовой фонд олимпиады составил 1,5 млн рублей. Победителям выделят по 100 тысяч рублей, призерам по 30 тысяч. Абсолютному победителю дополнительно вручат еще 100 тысяч рублей.