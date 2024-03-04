Новости Татарстана
· Артем Акчурин

Российский миллиардер предложил работу победителю менделеевской Олимпиады по химии

Подписаться в Telegram

Российский миллиардер Троценко предложил рабочую должность победителю менделеевской олимпиады по химии. 17-летний Вадим Харисов из Башкортостана в этом году стал победителем указанной олимпиады. Он обучается в инженерном лицее-интернате.

По словам Троценко, он с гордостью может сказать своей матери, что ему предложили первое рабочее место. И для работодателей он очень ценен, ведь это самый умный школьник по химии в стране, отметил спикер.

Кроме того, юный химик может стать студентом КФУ, как и полагается всем победителям и призерам олимпиады.

Общий призовой фонд олимпиады составил 1,5 млн рублей. Победителям выделят по 100 тысяч рублей, призерам по 30 тысяч. Абсолютному победителю дополнительно вручат еще 100 тысяч рублей.

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Казани

4 часа назад

В Казани был замечен самолет-«призрак»

Интересное в Казани

4 часа назад

Праздничные угощения со всего мира: как поздравляют девушек в разных странах

работа по морению тараканов

Новости Татарстана

10 часов назад

Самолет из Казани со 168 пассажирами едва не рухнул при посадке в Сочи

Гид по скидкам Казани

3 дня назад

Радуем близких: рассказываем, где найти в Казани прикольные мелочи и серьезные подарки от 500 рублей

изготовить картину по номерам в Екатеринбурге

Новости Татарстана

день назад

В Татарстане на М-7 «Газель» влетела в фуру

Новости Казани

день назад

В казанском аэропорту массово задерживаются вылеты самолетов

Новости Татарстана

день назад

В Татарстане чаще стали покупать квартиры жители других регионов

Новости Татарстана

3 часа назад

В Татарстане все 10-классники будут проходить военные сборы

Новости Казани

6 часов назад

В Казани родители просят кормить школьников пельменями и фунчозой
Лонгриды
день назад

«СССР, тюрьма и бизнес»: Сергей Жуков презентовал новый сериал

«СССР, тюрьма и бизнес»: Сергей Жуков презентовал новый сериал

Новости Татарстана

58 минут назад

Российский миллиардер предложил работу победителю менделеевской Олимпиады по химии

Интересное в Казани

4 часа назад

Праздничные угощения со всего мира: как поздравляют девушек в разных странах

Новости Татарстана

2 часа назад

Tele2 и «Навстречу переменам» сфокусировались на поддержке цифровых социальных проектов

Новости Татарстана

2 часа назад

В Татарстан придут морозы до -24 градусов
Перевалили за 300 серию за 11 лет: уроженец Татарстана Сергей Рудзевич о съемках новых серий «СашиТани» на ТНТ
Лонгриды
5 дней назад

Перевалили за 300 серию за 11 лет: уроженец Татарстана Сергей Рудзевич о съемках новых серий «СашиТани» на ТНТ

Важное в РТ

3 часа назад

Игры Будущего собрали гостей от Хабаровска до Калининграда

Новости Татарстана

3 часа назад

В Татарстане все 10-классники будут проходить военные сборы

Новости Татарстана

4 часа назад

На колокольню Раифского монастыря вернули новый золотой купол
Эксклюзивные вечеринки в «Party Bar»: праздник каждую неделю 
Интересное в Казани
6 дней назад

Эксклюзивные вечеринки в «Party Bar»: праздник каждую неделю 