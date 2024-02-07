Участок трассы М-5 перекрыли из-за непогоды в Татарстане

С 6:00 на автотрассе М-5 из-за неблагоприятных погодных условий были введены ограничения для большегрузов и автобусов. Данные приводит пресс-служба ГУ МЧС по РТ.

Из-за плохой видимости и снегопада движение было запрещено на некоторых участках М-5: с 1239 км по 1240 км, с 1243 км по 1245 км, а также с 1253 км по 1257,5 км в Бугульминском районе.

Кроме того, в Бавлинском районе на одном участке с 1257,5 км по 1280 км также введены ограничения.

Для отслеживания ситуации на автомобильных дорогах и координации действий на трассе М5 в направлении Бугульминского и Бавлинского районов были направлены спасательные службы.

Ранее, в Казани по факту обрушения крыши пункта приема металла возбудили уголовное дело.