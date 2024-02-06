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По факту обрушения крыши пункта приема металла возбудили уголовное дело

По факту обрушения крыши пункта приема металла возбудили уголовное дело

realnoevremya.ru

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В Казани было возбуждено уголовное дело по факту обрушения кровли производственного здания на Тэцевской улице. Об этом сообщил старший помощник прокурора РТ по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.

В результате ЧП погиб один из рабочих и 39 граждан было эвакуировано. Одной из причин происшествия считается большое скопление снега на кровле.

Дело было возбуждено по факту нарушения требований охраны труда, что повлекло за собой смерть человека.

Ранее, в районе выхода со станции метро «Площадь Тукая» рухнула часть потолка.

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