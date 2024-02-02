У шести из десяти заболевших раком в РТ болезнь нашли на ранней стадии

В Татарстане за прошедший год заметно увеличилось количество зафиксированных злокачественных новообразований на ранних стадиях. Об этом сообщил главный онколог Минздрава РТ Эдуард Нагуманов на пресс-конференции в «Татар-информе».

«В прошлом году в Татарстане 63,2% случаев злокачественных новообразований были выявлены на первой и второй стадиях, что свидетельствует о значительном улучшении ситуации», — подчеркнул Нагуманов.



Он также отметил, что количество людей, состоящих на онкологическом учете более пяти лет, составило 61,1%, в то время как доля тех, кто скончался в течение первого года после диагностики, снизилась до 19,3%.

Кроме того, 75,1% пациентов с онкологическими заболеваниями прошли обследование, лечение и находятся под диспансерным наблюдением.



Эдуард Нагуманов подчеркнул, что все эти показатели свидетельствуют о значительном улучшении ситуации по сравнению с предыдущим годом.

Ранее, стало известно, что в Казани на маршруте No36 будет курировать автобус «гармошка».