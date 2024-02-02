Новости Казани
· Артем Акчурин

В Казани запустили новый автобус-гармошка

В Казани запустили новый автобус-гармошка

Мэрия Казани

Подписаться в Telegram

В Казани на маршруте №36 будет курировать автобус «гармошка». Сообщает мэрия города.

Вместимость транспорта – 161 человек. Это 1,5 раза больше, чем у обычных казанских автобусов. Кроме того, автобус оснащен платформами для инвалидных колясок, с помощью которых, будет возможным удобно попасть автобус или выехать из него.

Курировать он будет в тестовом режиме. По результатам его использования будет приниматься решение о закупе автобусов для поездок в сторону Салават Купере и Дербышек.

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Татарстана

18 часов назад

В Казани дефицит дворников предлагают решить увеличением тарифов

Новости Татарстана

день назад

Боксеры из Татарстана извинились за драку с участником СВО в клубе

служба борьбы с тараканами дезинсекция москва цены

Новости Татарстана

день назад

У «Ак Барса» скоро закончится контракт с Билялетдиновым

Гид по скидкам Казани

3 дня назад

Редакция собрала список полезных сервисов, которые сделают вашу жизнь проще

укладка на фотосессию в Нижнем Новгороде

Новости Татарстана

22 часа назад

Между Самарой и Казанью планируют запустить прямой поезд

Новости Татарстана

22 часа назад

Минниханов прокомментировал рост банкротных дел в Татарстане

Новости Татарстана

день назад

В Казани хотят обанкротить производителя туалетной бумаги

Новости Татарстана

день назад

Казань обратится в правительство за дополнительной снегоуборочной техникой
Лонгриды
3 дня назад

«В нашей стране не уважают учителей»: что не так с новым школьным порталом Татарстана

«В нашей стране не уважают учителей»: что не так с новым школьным порталом Татарстана

Новости Татарстана

час назад

В Татарстане погиб водитель грузовика при столкновении с бензовозом

Новости Татарстана

час назад

На трассе М-7 из-за снегопада ограничили движение грузовиков и автобусов

Новости Татарстана

18 часов назад

В Казани дефицит дворников предлагают решить увеличением тарифов

Новости Татарстана

18 часов назад

Крыжовников о продолжении «Слова пацана»: «Мы задумывали 3 сезона»
Уже по 150 рублей за десяток: почему куриные яйца в Казани продолжают дорожать
Лонгриды
9 дней назад

Уже по 150 рублей за десяток: почему куриные яйца в Казани продолжают дорожать

Новости Татарстана

20 часов назад

У шести из десяти заболевших раком в РТ болезнь нашли на ранней стадии

Новости Казани

20 часов назад

В Казани запустили новый автобус-гармошка

Новости Татарстана

21 час назад

Билеты на финал одного из турниров «Игр будущего» раскупили за 5 минут
Ремонт в Казани может быть недорогим: скидки до 50% на мебель и отделочные работы
Гид по скидкам Казани
4 дня назад

Ремонт в Казани может быть недорогим: скидки до 50% на мебель и отделочные работы