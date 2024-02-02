В Казани запустили новый автобус-гармошка

В Казани на маршруте №36 будет курировать автобус «гармошка». Сообщает мэрия города.

Вместимость транспорта – 161 человек. Это 1,5 раза больше, чем у обычных казанских автобусов. Кроме того, автобус оснащен платформами для инвалидных колясок, с помощью которых, будет возможным удобно попасть автобус или выехать из него.

Курировать он будет в тестовом режиме. По результатам его использования будет приниматься решение о закупе автобусов для поездок в сторону Салават Купере и Дербышек.