У Казанского булочно-кондитерского комбината сменился гендиректор
Мэрия Казани
Тимур Гильмутдинов был назначен новым генеральным директором АО «Булочно-кондитерский комбинат». Перед этим назначением он в течение 12 лет занимал должность коммерческого директора и отвечал за развитие коммерческих операций. Передает «БИЗНЕС Online».
АО «Булочно-кондитерский комбинат» входит в структуру холдинга «Ак Барс», под управлением Ивана Егорова. За 2022 год комбинат смог сгенерировать 1,7 млрд рублей выручки, в то время как чистая прибыль составила 1,9 млн рублей. Количество сотрудников на комбинате превышает 500 человек.
Ранее, ушел из жизни Ильнур Шакиров, который занимал должность начальника отдела по взаимодействию с общественными организациями аппарата исполкома Казани.