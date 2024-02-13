У Казанского булочно-кондитерского комбината сменился гендиректор

Тимур Гильмутдинов был назначен новым генеральным директором АО «Булочно-кондитерский комбинат». Перед этим назначением он в течение 12 лет занимал должность коммерческого директора и отвечал за развитие коммерческих операций. Передает «БИЗНЕС Online».





Ранее руководителем предприятия был, который является депутатом Казанской городской Думы IV созыва. Подтверждение этой информации поступило от представителей «Ак Барс Холдинга», указавших, что на прошлой неделе произошла смена руководителя на посту генерального директора в БКК. Булата Кутдусова был приглашен присоединиться к новому проекту вне рамок холдинга.АО «Булочно-кондитерский комбинат» входит в структуру холдинга «Ак Барс», под управлением. За 2022 год комбинат смог сгенерировать 1,7 млрд рублей выручки, в то время как чистая прибыль составила 1,9 млн рублей. Количество сотрудников на комбинате превышает 500 человек.

Ранее, ушел из жизни Ильнур Шакиров, который занимал должность начальника отдела по взаимодействию с общественными организациями аппарата исполкома Казани.