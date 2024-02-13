Скончался начальник отдела исполкома Казани Ильнур Шакиров

Ушел из жизни Ильнур Шакиров, который занимал должность начальника отдела по взаимодействию с общественными организациями аппарата исполкома Казани. Ему было 52 года.

Церемония прощания намечена на 13 февраля в 10:30 по адресу улица Серова, дом 4А, в мечети Ярдэм. Похороны пройдут на мусульманском кладбище у Мамадышского тракта.

В некрологе на сайте мэрии, Ильнура Шакирова охарактеризовали как «настоящего профессионала и талантливого руководителя, внесшего значительный вклад в процветание Казани». Последней должности он посвятил 10 лет своей жизни.

Напомним, полиция проводит проверку по факту повреждения машин на парковке у ТЦ.