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Тренер «Ак Барса» Гатиятулин прокоментировал поражение от «Салавата Юлаева» в матче КХЛ

Главный тренер казанской команды «Ак Барса» Анв...

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Главный тренер казанской команды «Ак Барса» Анвар Гатиятулин поделился своим мнением о причинах поражения своих подопечных в матче с «Салаватом Юлаевым» в рамках чемпионата КХЛ.

По словам тренера, матч был динамичным и интересным, но, возможно, хоккеисты «Ак Барса» не сумели сохранить хладнокровие и концентрацию в концовке атак, что и стало причиной их неудачи.

В матче между «Ак Барсом» и «Салаватом Юлаевым» победу одержала вторая команда со счётом 3:2. Джошуа Ливо оформил дубль, один из голов он забил в дополнительное время. «Ак Барс» не может одержать победу в Уфе с осени 2022 года.

Ранее нападающий «Ак Барса» прокомментировал стычку с Хмелевски.

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