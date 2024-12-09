Нападающий «Ак Барса» Никита Дыняк поделился историей о том, как он едва не вступил в драку с Александром Хмелевски.

Ранее произошел инцидент - американский хоккеист травмировал руку вратарю «Ак Барса». По словам нападающего казанской команды, он увидел это и не стал оставатьс я в стороне

Если бы кто-то из наших игроков задел вратаря «Салавата», то реакция была такой же, - отметил хоккеист.

Дыняк рассказал, что «вечнозелёное дерби» является визитной карточкой КХЛ и в каждой игре могут произойти стычки между спортсменами.

Отметим, что матч завершился победой «Салавата Юлаева» в овертайме. Счет составил 3:2. Решающую шайбу забросил Джошуа Ливо, которую ему передал Александр Хмелевски.