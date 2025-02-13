Тело 22-летнего парня обнаружили ночью на крыше челнинского алкомаркета

В Набережных Челнах на крыше алкомаркета, расположенного в доме №32 на улице Вахитова, ночью во вторник обнаружили тело молодого человека.

Как сообщает KazanFirst со ссылкой на источники, предварительное расследование показало, что парень упал с 11-го этажа жилого дома на козырек магазина.

Известно, что погибшему было 22 года, он работал кладовщиком в одном из крупных маркетплейсов. Родным и близким он ранее говорил о своих беспокойных мыслях.

В настоящее время следствие рассматривает несколько версий случившегося, включая возможность самоубийства.

Ранее мы писали о том, что Александру Бастрыкину доложат об избиении 3-классницы в школе Нижнекамска.