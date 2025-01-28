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Татарстанский энергетический форум «Энергопром» с 2025 года станет всероссийским

Изменение формата форума позволит расширить рын...

pixabay.com

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С 2025 года Татарстанский энергетический форум получит статус всероссийского мероприятия и пройдет в обновленном формате под названием «Энергопром». Об этом сообщил министр промышленности и торговли Татарстана Олег Коробченко во время заседания Совета директоров ОАО «Татнефтехиминвест-холдинг».

Коробченко отметил, что изменение формата форума позволит расширить рынки сбыта для продукции из Татарстана, а также привлечь в регион новые технологии и инвестиции в энергетическую отрасль.

Форум «Энергопром» пройдет с 2 по 4 апреля в выставочном центре «Казань Экспо». На мероприятии ожидается присутствие министров энергетики из девяти стран.

Ранее мы писали о том, что в Казани продают самодельное авто почти за 8 миллионов рублей

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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