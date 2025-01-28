Татарстанский энергетический форум «Энергопром» с 2025 года станет всероссийским
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С 2025 года Татарстанский энергетический форум получит статус всероссийского мероприятия и пройдет в обновленном формате под названием «Энергопром». Об этом сообщил министр промышленности и торговли Татарстана Олег Коробченко во время заседания Совета директоров ОАО «Татнефтехиминвест-холдинг».
Коробченко отметил, что изменение формата форума позволит расширить рынки сбыта для продукции из Татарстана, а также привлечь в регион новые технологии и инвестиции в энергетическую отрасль.
Форум «Энергопром» пройдет с 2 по 4 апреля в выставочном центре «Казань Экспо». На мероприятии ожидается присутствие министров энергетики из девяти стран.
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